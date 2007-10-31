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Госконтроль не допустит нарушений земельного законодательства

31 октября 2007 14:38
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В Комитете госконтроля подвергли критике работу по устранению нарушений земельного и природоохранного законодательства. Из полутора тысяч самовольно занятых участков освобождено менее тысячи. Снесены лишь 60% незаконно возведенных строений. По фактам нецелевого использования земли в бюджет доначислено более 140 миллионов рублей.
К административной ответственности привлечены более 1200 человек. Принято решение в случае грубых нарушений законодательства привлекать виновных к уголовной ответственности.
# Экономика

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