Беларусь возобновит импорт мясного сырья

Отныне поставки будут возможны с аттестованных белорусскими и российскими специалистами предприятий из Бельгии, Германии, Франции, Нидерландов и Бразилии.

Как сообщалось, с 17 марта в нашей стране по настоянию российской стороны был введен запрет на импорт мяса. Находящиеся в СЭЗ отечественные мясоперерабатывающие заводы, не имеющие собственных убойных цехов, были вынуждены переориентироваться на использование белорусского сырья.

С мая был разрешен только импорт мяса птицы. В то же время, по заявлениям представителей администраций и резидентов СЭЗ, белорусские мясокомбинаты не могли удовлетворить их потребности в полном объеме и ассортименте. Из-за нехватки сырья предприятия были вынуждены значительно сократить объемы производства.