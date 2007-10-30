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Беларусь возобновит импорт мясного сырья

30 октября 2007 11:58
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Отныне поставки будут возможны с аттестованных белорусскими и российскими специалистами предприятий из Бельгии, Германии, Франции, Нидерландов и Бразилии.

Как сообщалось, с 17 марта в нашей стране по настоянию российской стороны был введен запрет на импорт мяса. Находящиеся в СЭЗ отечественные мясоперерабатывающие заводы, не имеющие собственных убойных цехов,  были вынуждены переориентироваться на использование белорусского сырья.

С мая был разрешен только импорт мяса птицы. В то же время, по заявлениям представителей администраций и резидентов СЭЗ, белорусские мясокомбинаты не могли удовлетворить их потребности в полном объеме и ассортименте. Из-за  нехватки сырья предприятия были вынуждены значительно сократить объемы производства.

# Экономика

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