Новое производство на старых площадях

В Могилёвскую область отправятся сразу два потока инвестиционных средств.

Около 30 миллионов долларов получит бумажная фабрика "Спартак". С начала 2008 года здесь начнётся глобальная реконструкция производства. Ассортимент продукции прежний - упаковочная, санитарно-гигиеническая и картонная бумага. А вот качество выйдет на порядок выше. Специалисты считают, что срок окупаемости вложений не превысит 8 лет.

В 2003 году во время рабочей поездки по Могилевской области Президент дал поручении по развитию целлюлозно-бумажной отрасли страны. В частности, Александр Лукашенко поручил в Шклове Могилевской области построить современный экологически чистый завод по производству собственной газетной бумаги.

Кроме того, Около 30 миллионов долларов инвестиций направится и на Могилёвский вагоностроительный завод. Здесь уже освоен выпуск минераловозов и полувагонов. Однако до недавнего времени они наполовину собирались из зарубежных деталей. Инвестиции позволят не только расширить ассортиментный ряд производства, но и полностью сделать его "белорусским". Со временем могилёвский вагоностроительный сможет ставить на рельсы до 2 тысяч вагонов в год.

