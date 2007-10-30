Инновационные технологии в области нетрадиционной энергетики

В гибридно-селекционном центре "Западный" завершается строительство биогазового комплекса.

Это позволит улучшить экологическую ситуацию в Брестской области и получить дополнительный альтернативный источник энергии.

строительство биогазового комплекса на территории селекционно-гибридного центра шло два года. До запуска установки остается совсем немного: монтаж электрооборудования и пуско-наладочные работы. Зеленые домики, напоминающие шатры, и есть знаменитые метантенки - главные составляющие биогазового комплекса. По специально установленной системе сюда из животноводческого центра будут поступать стоки.

Под действием бактерий биомасса превращается в высокоэффективное удобрение. Таким образом для центра решится экологическая проблема утилизации стоков. Но самое главное - получение биогаза. В сутки установка может давать до 5 тысяч кубов. 40% тепловой энергии будет использовано для работы самой установки. Оставшаяся часть - на нужды предприятия. В месяц комплекс будет вырабатывать 300.000 киловатт электрической энергии.

Запустить установку предприятие планирует уже через месяц. Если проект оправдает себя, биогаз, как альтернативный источник энергии, будет использоваться весьма активно.