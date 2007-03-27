"Джем-Банк" не расплатился с долгами

О финансовом состоянии "Джем-Банка" 27 марта шел разговор на собрании его кредиторов.

Банк, который зарегистрирован в Беларуси в 1991 году, периодически не исполнял свои обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами. Поэтому в конце прошлого года были отозваны все его лицензии. Управляющим по делу о банкротстве назначен Нацбанк. В 2005 году он заблокировал корсчет "Джем-банка" в белорусских рублях. До этого к столь крайней мере главное банковское учреждение страны в своей практике не прибегало.

Сегодня на заседании кредиторы <Джем-банка> потребовали возврата своих денег. В основном это юридические лица. Банк должен вернуть им 40,5 миллардов рублей. В настоящее время идет оценка и инвентаризация имущества "Джем-банка". Его распродадут, а вырученные средства будут выплачены кредиторам.