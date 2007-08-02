Переговоры Беларуси и России по дальнейшим поставкам топлива в нашу страну продолжаются

Министерство энергетики Беларуси подтвердило уведомление "Газпрома" о возможном сокращении поставок природного газа в нашу страну.

Напомним, что 31 декабря 2006 года после сложнейших переговоров белорусской стороной был подписан контракт на поставку и транзит природного газа до 2011 года. В документе прописали цену топлива на 2007 год, и она составила 100 долларов за тысячу кубометров, а это в свою очередь - в два раза больше прежней.

Белорусская сторона в конце июля провела серию переговоров с руководством "Газпрома" и российскими чиновниками. Предметом переговоров послужило привлечение белорусской стороной стабилизационного кредита правительством России для погашения долга. На данный момент переговорный процесс по дальнейшим поставкам топлива продолжается.

По утверждению белорусских специалистов, возможное сокращение поставок газа не повлияет на стабильную работу белорусской промышленности и жилищно-коммунального комплекса. На данный момент это позволяют запасы "голубого" топлива в белорусских хранилищах.