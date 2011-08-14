Где в Минске появятся многоуровневые мосты?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Геннадий Метелица, директор Управления дорожно-мостового строительства и благоустройства. Мы говорим о дорожных развязках, тротуарах и подземных переходах.

Геннадий Метелица:

Уже запроектированы транспортные развязки на пересечении улиц Маяковского и Аранской, на пересечении МКАД и улицы Ташкентской, на пересечении 1-го кольца и проспекта Держинского.

Сколько времени оживленная магистраль может обходиться без ремонта?

Геннадий Метелица:

Более 10 лет назад эти сроки составляли до 8 лет. С внедрением новых технологий, с применением щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей, с использованием модифицированного битума ремонтные сроки увеличены до 10 лет. В настоящее время с применением новых технологий эти сроки планируется увеличить до 14 лет.