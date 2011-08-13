В Минске делают двухслойную тротуарную плитку, аналогов которой нет на белорусских предприятиях

Здесь всё как на хлебозаводе — особое тесто, формовка, печь... На этой фабрике бетонных элементов дорожного мощения, которая, кстати, тоже относится к Управлению дорожно-мостового строительства, пекут, правда, не пирожки, а тротуарную плитку и борта для обустройства дорог и проспектов Минска.

Александр Стесик, главный инженер Управления производственно-технической комплектации ГП «Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома»:

Производительность линии за смену — до 200 кубических метров продукции. Если перевести в площадь, то тротуарной плиткой можно покрыть около 2 тысяч квадратных метров.

Пункт управления полетами высокотехнологичной машины позволяет сделать особую, двухслойную плитку, аналогов, которой на белорусских предприятиях нет. И даже яркость отделочного камня возросла в разы.

Александр Рыжков, заместитель начальника отдела маркетинга и сбыта ГП «Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома»:

Если раньше полностью окрашивалась плитка на всю высоту, то сейчас — только верхний видимый слой. Раньше производилась плитка не желтого, а скорее, оливкового цвета, а сейчас на данном оборудовании наш продукт получается действительно желтым.

Такой экономный прокрас сделал продукцию доступной по цене. Покупатели-частники ждут плитку по месяцу. Спрос большой. И продукция на складе не залеживается. Отделочный камень поставляют по всей Беларуси. Все центральные проспекты и бульвары Минска одеты в брэнд этого завода. Тенденции градостроительства вымостили пешеходные дороги в «Осеннюю листву» — трехцветную плитку с преобладающим красным цветом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Рыжков:

Сейчас у нас около 40 видов формы и около 38 вариантов цветов. Новое оборудование позволяет выполнять не только одноцветную делать, но и смешивать цвета. Это дает возможность изготовить неограниченное количество вариантов цветов.

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На этой площадке старому асфальту дают вторую жизнь. В список вторичного сырья его внесли уже давно, но до недавнего времени осколки битума захоранивали. Теперь получают и экономическую выгоду — переработанный асфальт используется повторно, и экологическую — никакого загрязнения земли. За смену через специальную машину здесь пропускают 700-800 тонн лома асфальтобетона.

Владимир Ракутько, начальник участка по переработке вторичного асфальтобетона УПТК ГП «Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома»:

К нам поступает лом асфальтобетона со строительных объектов Минска, Минского района и Минской области. Выполняется программа «Экология». Сдается лом асфальтобетона, перерабатывается на асфальтогранулят. Далее отсюда он поступает на строительные объекты Минска.

Часть переработанного асфальта поступает и на собственный завод по производству асфальта, который входит в Управления дорожно-мостового строительства и благоустройства практически с начала создания ведомства. Но столичная застройка внесла свои коррективы, и выхлоп пришлось прикрыть. Для строительства и реконструкции своих объектов сырье приходилось закупать у других организаций. Теперь передвижной компактный заводик, оборудованный по последнему слову техники, никого не пугает — никакого дыма и пара!

Александр Одерихо, заместитель генерального директора ГП «Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома»:

У этого завода есть такая инновация, которой в Беларуси вообще никто не имеет. Впервые в Беларуси начали перерабатывать старый асфальт горячим способом, то есть добавлять его в покрытие. Весь мир это делал. Мы это делаем в республике впервые. Это как помогает экономить бюджетные средства, так и реализовывать государственную программу переработки вторичных ресурсов.

Завод, по сути, работает, как пылесос. Продукты переработки — щебень, песок — он собирает в специальную емкость и в определенной пропорции снова вводит в смесь. Кстати, асфальт в Минске готовится по особому рецепту, с добавлением специальных полимеров. Чистый битум не используется, а значит, дороги более устойчивы к деформациям, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Одерихо:

Строительством этого завода в Минске мы замкнули технологическую цепочку строительства дорог. Сегодня у нас есть всё, чтобы строить дороги.