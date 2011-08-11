Франция – самый слабый член клуба «надежных должников»

Это обусловлено растущим дефицитом бюджета, вялым ростом экономики. Страна опасается за свой кредитный рейтинг.

Если Париж утратит наивысший кредитный рейтинг ААА, пошатнется надежность европейского спасительного щита и возникнет угроза еврозоне в целом.

Однако стоит отметить, что рейтинговые агентства до сих пор щадят Париж, награждая его стабильным прогнозами. И это на фоне дефицита бюджета в 7,1% за прошлый год и госдолга, который в 2012 году достигнет своего пика – 87%.

В связи с неблагоприятной экономической обстановкой, президент Николя Саркози прервал свой отпуск для проведения экстренного заседания правительства, сообщает ctv.by.

За последние 30 лет госказна Франции ни разу не была профицитной. А на фоне предстоящих президентских выборов Саркози вряд ли заработает очки у избирателей программой по сокращению расходов.