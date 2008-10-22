Еврокомиссия не против провести переговоры по вступлению Беларуси в ВТО

Об этом представители МИД сообщили на Белорусском финансово-инвестиционном форуме.

Сейчас такого же сигнала ждут от США. Как заявил на форуме заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, очередное заседание многосторонней рабочей группы по этому вопросу может пройти уже в начале этого года. И сегодня также стало известно, что впервые за 15 лет Еврокомиссия отменила квоты на поставки белорусских товаров в страны ЕС. Правда, пока частично и в отношении текстильной продукции. Уже с первого января следующего года ограничения, которые ранее ввела Еврокомиссия, перестанут распространяться на экспорт 13-ти из 32-х категорий белорусских текстильных изделий.

В интервью нашему телеканалу глава Совета делового сотрудничества "Беларусь-ЕС" напомнил: более половины инвесторов в Беларусь – это компании из Европы. И в условиях финансового кризиса, отметил Джеймс Уилсон, страны, в которых есть элементы госуправления в экономике, безусловно, имеют преимущества. А грядущий белорусский инвестиционный форум в Лондоне расскажет об этих преимуществах всему миру.

