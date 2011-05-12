Александрия должна стать примером для всей республики. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Александрийское» в Шкловском районе Могилевской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это должно быть одно из типичных хозяйств, такие махины создавать нужно очень аккуратно и осторожно. Это вершина высокой концентрации, в нем и специализация, и выход на рентабельную работу. Это один из вариантов развития сельского хозяйства.

Суть в чем? Чтобы у нас здесь не было интеграторов (посредников – ред.). Здесь мы объединяли нищие хозяйства и вкладывали огромные средства для того, чтобы поднять эти земли. Получилось. Рентабельность хорошая, выработка и производительность труда хорошая. Можно производить разноплановую продукцию как здесь: молоко, свинина, яблоки, то есть всё: что хочешь, то и делай. В огромное хозяйство вложены средства. Еще раз повторяю: суть таких объединенных комплексов состоит в том, чтобы интеграторов не было.

Это как в советские времена было под 70 таких крупных мощных хозяйств. Мы их также развиваем. Если какое-то хозяйство плохонькое, мы к ним присоединяем, потому что кадры, люди остались, хорошее хозяйство, ядро и какие-то деньги есть. Они тоже за собой тянут эти плохие хозяйства.

Один из путей - не мешать развиваться маленьким хозяйствам. 2-3 тысячи, они хорошо, рентабельно работают и не хотят они никуда. Почему мы их куда-то должны тянуть? Денег у нас не просят, рентабельно работают, люди довольны, пусть развиваются. И вот этим путем мы должны идти, формируя новый облик сельского хозяйства.

Кроме этого, зашла речь и о госфинансировании отечественного АПК.

Александр Лукашенко:

Меня сейчас толкают к каким-то реформам и кричат, особенно эти, из пятой колонны, что нужны немедленно реформы и реформы. А что за реформа нужна? Какую они нам предлагают реформу? Они нам предлагают реформу на разрушение. Нам реформа нужна вот такая: когда хозяйства работают, получают продукцию, в любой точке планеты спрос на нее есть, тогда то, что надо государству, - продал, а на остальное – покупай по импорту, что хочешь. И нет проблем с валютой. Вот такая нужна реформа.