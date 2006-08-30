Если сделано в Минске - значит качественно!

Московские власти дают "зеленый свет" белорусским продуктам питания. Треть всего экспорта Беларуси приходится на долю столичных предприятий. Пищевая промышленность города завоевывает российский рынок.

Пока столица больше покупает, чем продает - констатируют специалисты. С начала года на экспорт поставлено товаров на сумму более 3 миллиардов долларов. Импорт - более пяти миллиардов. Основная его составляющая - энергоносители.

На российском рынке отечественным предприятиям работать все сложнее. Конкуренция выросла. Машиностроительные гиганты - МАЗ, МТЗ и моторный завод чувствуют себя уверено. Минский мясокомбинат в этом году увеличил поставки в Россию в 3,7 раза. Более 60 тонн продукции каждый месяц отправляется на рынок нашей восточной соседки. Модернизация производства на одном из старейших предприятий отрасли носит постоянный характер. Здесь делают ставку на высококачественное белорусское сырье.

Сегодня москвичи любят и ценят продукты питания с минской маркой за качество, доступные цены и широкий ассортимент. Поэтому основной задачей остается их дальнейшее продвижение на российский рынок.