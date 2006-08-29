А.Лукашенко:"Модернизация производственного комплекса сельского хозяйства не должна отставать от социального обустройства агрогородков"

В ходе рабочей поездки по Минскому району Президент Беларуси отметил ряд недостатков и ошибок, которые допускаются на местных уровнях при реализации программы по возрождению и развитию села.

Глава государства отметил, что "агрогородок - это не только тротуары и заборы. Нужны и современные молочно-товарные фермы, зерносушилки, машинотракторные парки. Модернизация производственного комплекса сельского хозяйства не должна отставать от социального обустройства агрогородков".

Александр Лукашенко остался доволен новыми отечественными высокопроизводительными комбайнами, образцы которых были ему продемонстрированы. Для сравнения в поле вместе с отечественными вышли немецкие комбайны Lexion 560 и Mega 360. По оценкам механизаторов, новые белорусские комбайны практически не уступают зарубежным аналогам.

Александр Лукашенко подчеркнул необходимость скорейшего завершения испытаний новинок и перехода к серийному производству этих моделей.