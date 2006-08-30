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Убирать хлеб приходится в сложных погодных условиях

30 августа 2006 12:02
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Валовой сбор зерна в Беларуси достиг 5,5 миллионов тонн.

Самый высокий намолот в Минской области - он превысил 1,5 миллионов тонн. В Гродненской области собран 1 млн. 89 тысяч тонн зерна, в Брестской - 780 тысяч тонн, в Могилевской - 744 тысяч тонн, в Гомельской - 692 тысяч тонн, в Витебской - 676 тысяч тонн зерна. На личных подворьях убрана уже пятая часть площади. Намолот составил 91 тысяч тонн.

Нынешняя уборка проходит в чрезвычайно сложных погодных условиях. Механизаторы используют каждый погожий час, чтобы вывести комбайны в поле, однако непогода вновь вносит свои коррективы в график. 30 августа в большинстве районов республики снова вынужденный простой из-за дождей.

# Экономика

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