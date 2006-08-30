Чеки "Жильё" приобрели новую ценность

Теперь с их помощью можно будет не только приватизировать, но и строить квартиры.

Чеками "Жильё", согласно новому декрету Президента Беларуси, можно будет оплатить взносы при строительстве жилья, приобретать его или погашать кредит, взятый в банке на эти цели. Планируется, что в связи с этим квартиры значительно подешевеют. У некоторых белорусов чеков может хватить оплатить до 40% стоимости жилья.

Какое именно количество чеков "Жилье" находится на руках у граждан Беларуси, станет известно только после нового года, когда будет завершена перерегистрация. Однако совершенно точно известно, что далеко не все граждане реализовали эти документы. Главный специалист управления по ЧС, жилищно-коммунальным и правовым вопросам Миноблисполкома Татьяна Блошко сообщила, что граждане могут перерегистрировать чеки "Жилье" в АСБ "Беларусбанк" по месту жительства. Только после этого может быть определен количественный состав чеков на жилье.

Чеки "Жилье", которые граждане не перерегистрируют в установленном порядке до 1 января 2007 года, станут недействительными, сообщили специалисты. Если сами владельцы чеков не желают воспользоваться теми услугами, которые предоставляет государство в обмен на эти документы, то они могут подарить их близким родственникам, перечень которых установлен в законодательном порядке. Миноблисполком, как и другие уполномоченные учреждения, продолжают работу с этими документами.

Татьяна Блошко также сообщила, что по мере поступления денежных средств из бюджета будут оплачиваться даренные, а также купленные чеки, которые граждане заявили до 1 января 2006 года.

Специалисты остерегают от возможного мошенничества, напоминая, что перерегистрированные чеки купле-продаже уже не подлежат, а те, что не прошли эту процедуру, юридически недействительны.