Экспорт молочной продукции - через биржу

В Беларуси сливочное масло и сычужные сыры на экспорт будут продаваться только через биржу.

Ожидается, что принятое правительством решение позволит повысить эффективность экспортных поставок этого вида продукции и создать равные условия для предприятий-экспортеров. Будет также выровнена цена с учетом спроса и предложения на биржевых торгах.

Министерству торговли совместно с Минским горисполкомом поручено утвердить по согласованию с облисполкомами до 5 ноября 2007 года ассортиментный перечень молочной продукции, востребованной на потребительском рынке Минска и обязательной для постоянного наличия в торговой сети, а также обеспечить постоянный контроль за его соблюдением.