Четырехмиллионный рубеж намолота зерна преодолен

Хозяйства Беларуси убрали зерновые более чем на 60% запланированных площадей.

В лидерах по прежнему Гомельская Гомельская область, где скошен 71% . Далее следуют Брестский, Гродненский и Минский регионы. Средняя урожайность по республике - свыше 30 центнеров с гектара. Жатву в Беларуси планируется завершить до середины августа.

Безопасность будущего урожая под контролем спасателей и сотрудников органов внутренних дел. Все оперативные службы переведены на усиленный режим службы. Кроме дежурства на полях и сопровождения комбайнов, во время жатвы принимаются все меры для обеспечения сохранности урожая и техники, а также предотвращения хищений.