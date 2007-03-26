Переход на "летнее" время позволяет сэкономить электроэнергию

До 95 миллионов кВтч электроэнергии позволяет сэкономить переход на "летнее" время.Общая годовая экономия в результате составляет в среднем 0,3% от годового потребления. Она равнозначна сбережению примерно 25 миллионов кубометров газа или 3 миллионов долларов. Как свидетельствуют многолетние данные, экономия электроэнергии наблюдается в конце марта, апреле и сентябре. Причем, методику перехода на "летнее" и "зимнее" время большинство стран Евросоюза на протяжении многих лет применяют именно для получения экономической выгоды.