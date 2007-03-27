Беларусь проторяет "сахарные тропы" в страны Средней Азии

Сахарные заводы Беларуси на текущей неделе начнут поставки сладкого продукта в Россию в свободном режиме.

Соответствующее соглашение было подписано и вступило в силу еще в пятницу. Однако на практике данный документ пока не работает. Как пояснил корреспондентам телеканала СТВ по телефону глава Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, еще необходимо провести ряд внутриведомственных процедур.

Напомним, по условиям соглашения, которое будет действовать в течение двух лет, Беларусь взяла на себя обязательство ограничить ввоз сахара в Россию в 2007 году до 180 тонн. Эти объемы значительно ниже поставок прошлых лет. Поэтому отечественные производители сейчас ищут новые рынки сбыта. В качестве потребителей белорусского сахара рассматриваются страны Средней Азии.