Экономический эффект от научных разработок растет

Только за прошлый год он составил - 570 миллиардов рублей и 101 патент на изобретение. Разработками номер один стали метод лечения онкобольных с применением нано-технологий и препарат, способный справиться с ВИЧ-инфекцией.

Перед белорусскими исследователями уже несколько лет стоит задача: разработки больше не должны пылиться в столах и работать только на ученые степени. Каждое открытие обязано принести и материальную выгоду, и поработать на научный имидж республики.

Только в прошлом году реализация только одного проекта Института химии новых материалов принесла 1,5 миллиона долларов. Красители для полимерных материалов и системы защиты ценных бумаг на "ура" расходятся и в Беларуси и за рубежом. Мал золотник, да дорог - здесь впору говорить о перспективности так называемой малотонажной химической продукции, на которую вовремя сделали ставку белорусские ученые.

Наука может и должна приносить пользу и работать на самоокупаемость. Это, похоже поняли и белорусские ученые. По крайней мере год прошедший оказался как никогда богат на светлые мысли и перспективные разработки.

