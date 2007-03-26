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Посевная кампания в республике продолжается

26 марта 2007 11:10
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К 26 марта в Беларуси засеяны яровыми зерновыми более 17% площадей.

В Гомельской области самый большой процент - 36,5. Почти 29% - в Брестской. Массовый сев ведется и в других регионах республики. В Гродненской и Минской областях засеяно около 17% запланированной площади. Идут работы и на Могилевщине. Выборочно приступили к севу витебские сельхозорганизации.

За минувшие трое суток в республике зерновые и зернобобовые культуры были посеяны более чем на 7% площадей. То есть в среднем за день засевалось свыше 3%. По расчетам специалистов, если такая погода сохранится, то к 1 апреля хозяйства могут засеять до 40% всего объёма зерновых.

# Экономика

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