Новый виток сотрудничества Беларуси и Нижегородской области России

26 марта в нашу страну прибывает представительная делегация этого региона во главе с вице-губернатором Виктором Клочаем.

Во время визита пройдет 2-е заседание Совета делового сотрудничества, где будут рассмотрены результаты исполнения в минувшем году Программы сотрудничества до 2010 года.

Делегация посетит Минский моторный завод и объединение "БелАЗ". В центре внимания участников встречи развитие производственной кооперации, возможности увеличения поставок низкопольных автобусов МАЗ, дорожно-строительной и сельхозтехники. Особое внимание - предприятиям станкостроения, легкой промышленности, взаимодействию сторон в сфере строительства, ЖКХ и транспорта.

Отметим, что взаимодействие Беларуси и Нижегородской области налажено по всем направлениям и активно развивается. Сейчас по объему товарооборота область занимает 7-е место среди всех российских регионов - торговых партнеров Беларуси.

Визит делегации Нижегородской области продлится до 27 марта.