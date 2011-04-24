Для кого сохранятся льготные кредиты на строительство жилья в Беларуси?

На вопросы ведущего программы «Картина мира» отвечает депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Лариса Богданович.

Вы курируете в Палате Представителей социальный блок. Какие новые тенденции обозначил Президент в своем Послании?

Лариса Богданович:

Это семья. Семья и дети. В нашей стране этому уделяется внимание, но, тем не менее, как сказал и Президент, не достигнут тот результат, которого хотелось бы. Демографическая ситуация не улучшилась настолько, что бы мы могли говорить, что она вышла из той ямы, которая увела нас в сторону страны с отрицательным балансом населения.

А какие нужно внести корректировки?

Лариса Богданович:

Материальное положение семьи не должно ухудшаться с рождением второго ребенка. Это основная цель, которую нужно реализовать. Содержание детей на сегодняшний день дорого.

Надо решить вопросы увеличения пособий при рождении второго ребенка, что планируется программой социально-экономического развития, увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до трех лет с привязкой к средней заработной плате по стране. Конечно, это увеличит доход семьи во время декретного отпуска матери.

Если говорить о многодетной семье, то запланировано, что при рождении третьего ребенка будет 75% погашения задолженности, при рождении четвертого ребенка – 100%.

Ребенка непросто устроить в детский сад, который рядом находиться, но и в каком-то другом районе города.

Лариса Богданович:

Эта проблема заложена в прошлом. Когда рождаемость упала, когда наступили 90-е годы, многие предприятия избавились от своих детских садов. Уменьшилось количество этих садов.

Но мы строим новые микрорайоны. Там нет ни детских садов, ни поликлиник, ни школ. На строительство инфраструктуры нужны деньги, которые даются местными бюджетами. К сожалению, в местном бюджете на сегодняшний день нет таких денег. Потому что строительство детского сада на 260 мест в базовых ценах 2006 года обходится в 6,3 млрд, а школы на 1120 мест – в 29 млрд.

Кроме детских садов нужно построить и поликлиники, и магазины.

Как вы будете решать этот вопрос?

Лариса Богданович:

На сегодняшний день есть ряд предложений. Одно из реальных – выделение кредитных ресурсов под гарантии местных органов власти. Пока этот вопрос не решен, хотя он продолжает рассматриваться и предлагаться.

Льготные субсидии на строительство жилья теперь получат не все?

Лариса Богданович:

На сегодняшний день каждый из нас претендует на льготное кредитование. Но мы должны понимать, что он для нас льготный, а государство его выплачивает.

Любой, кто хочет заниматься строительством, нуждающийся в улучшении жилищных условий или ненуждающийся, может вступить в систему строительных сбережений, накапливать деньги и строить квартиру.

А для кого останутся льготы?

Лариса Богданович:

Для людей, которые в них нуждаются. Допустим, для многодетных семей, наверное, для семей, воспитывающих детей-инвалидов, может быть, для молодых семей, которые прибыли на место работы в другой город. Мы пока не сможем обеспечить заработной платой молодую семью или молодых специалистов в том объеме, в котором получают люди более старшего возраста.

И нормативные документы, которые регламентируют оплату труда в госструктурах, будут немного видоизменяться?

Лариса Богданович:

На сегодняшний день все оплаты труда в нашей стране увязываются с тарифной сеткой. Единый подход, который позволяет уровнять всех нас в заработной плате. Но если предприятие, реальный сектор экономики зарабатывает деньги, и гражданин действительно является ценным работником, то его нужно оплачивать по какой-то другой системе. Поэтому и Директивой, и социально-экономической программой для реального сектора экономики предлагается придать единой тарифной сетке рекомендательный характер.

Ведь заработная плата должна быть всегда основным мотивационным фактором.

Что касается бюджетников, то здесь, скорее всего, сохранится единая тарифная сетка, но будут предлагаться иные меры стимулирования, иные подходы в оплате труда наиболее результативных работников.