Убыточное СПК Брестской области с помощью итальянского капитала за несколько лет встало на ноги

Сейчас в распоряжении у хозяйства – 2.5 тысячи гектаров земли и 1100 голов крупного рогатого скота. Современный автопарк. А скоро здесь построят овощехранилище.

Некогда убыточное хозяйство в свои руки Владимир Марчук взял в 2009 году. За два последующих года плотной работы по восстановлению предприятия, а также благодаря иностранным инвестициям, дело пошло в гору. Сейчас на работу в этом хозяйстве с удовольствием идут и местные работники, и приезжие молодые специалисты.

Владимир Марчук, заместитель директора фермы:

Итальянский инвестор оснастил наши фермы энергонасыщенными тракторами, высокопроизводительными сельхозмашинами, мелиоративными сельхозмашинами.

С помощью современной техники сегодня белорусские аграрии поле в семь гектаров капустной рассадой засаживают всего за два дня. Раньше, с использованием ручного труда, на это уходила неделя, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вместе с итальянским капиталом нашим аграриям в помощь пришли и специалисты с Апеннинского полуострова. Никола Биссечато всего за год работы в Беларуси сумел обжиться и найти общий язык с местными земледельцами. Сегодня они бок о бок борются за урожай на белорусской земле.

Никола Биссечато, начальник отдела механизации фермы:

Я работал в Чехии. Затем приехал сюда. Белорусская земля имеет большой потенциал. Даже по сравнению с чешской — ваша земля богаче. Она практически такая, как у нас в Италии.

Сейчас в распоряжении у хозяйства 2,5 тысячи гектаров земли и 1100 голов крупного рогатого скота. Основное направление — овощеводство. Урожай моркови прошлого года экспортировали в Россию, Казахстан и Армению. Это принесло солидную прибыль.

Дмитрий Полишук, главный агроном:

Есть и госзаказ, как и раньше. Сейчас высаживаем овощи, в ближайшее время будем строить овощехранилище под урожай, собранный осенью.

Подобный яркий пример белорусско-итальянского сотрудничества наглядно показывает, что иностранные инвесторы не боятся вкладывать деньги в нашу экономику. Ведь здесь они видят огромный потенциал и большие возможности.