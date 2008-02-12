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Для белорусской экономики 2008 год должен стать решающим

12 февраля 2008 09:20
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Сегодня в Совете Министров пообещали задействовать резервы и выполнить все параметры прогноза социально-экономического развития. Уже по итогам первого месяца порадовал и стабильный рост реальных доходов населения - на сегодняшний день средняя заработная плата в промышленности превысила 900 тысяч рублей, и сокращение числа убыточных предприятий. Тем не менее, январь обострил назревшие ранее проблемы: отрицательное внешнеэкономическое сальдо, недостаток прямых инвестиций. По-прежнему основные претензии кабинета министров - к агропромышленному комплексу. А вот темпы строительства пока опасений не вызывают, январская программа по квадратным метрам выполнена почти полностью.
# Экономика

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