День энергетика в Беларуси

В Бресте к этой дате приурочили запуск новой турбины на местной ТЭЦ.

Брестскую ТЭЦ построили еще в 30-х. В Великую Отечественную гитлеровцы вывезли отсюда все оборудование. Возобновить работу станции удалось только в послевоенные годы. Сегодня одна из старейших ТЭЦ Беларуси оснащена по последнему слову техники.

С этого момента станция работает как часы и поставляет обновлённые киловатты в белорусскую энергосистему. Теперь этот показатель почти в два раза больше — 18 МВт. Кроме того, брестские энергетики теперь смогут немало сэкономить на голубом топливе.

Владимир Шишко, генеральный директор РУП «Брестэнерго»:

Станция сегодня использует 152 грамма топлива на одну единицу продукции. Если взять старый блок, например, на Березовской ГРЭС – это 370 грамм. Вот и смотрите: мы снизили расход топлива на единицу продукции в два с половиной раза. Наша продукция — это киловатт-час и гигакалория. Поэтому мы улучшили экономику Брестских тепловых сетей, Брестэнерго. И за счет этого мы становимся конкурентоспособными на рынке энергии.

Мощности ТЭЦ вполне достаточно для того, чтобы полностью обеспечить бесперебойным теплом центральную часть города. Это особенно радует местных жителей. А для хобби Прасковьи Максимовны — женщина выращивает лимоны — понижение градуса в квартире сродни трагедии. Фруктовые плантации на подоконнике ежегодно радуют хозяйку килограммовыми привесами.

Реконструкция в Бресте — лишь один из этапов модернизации белорусской энергосистемы. Минск, Гродно, Береза, Новолукомль Жодино, Пружаны. На карте страны нет ни одного региона, где не реализуют масштабные энергетические проекты.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Более 434 МВт высокоэффективных энергогенерирующих мощностей было введено в Беларуси в 2006-2009 годах. В результате был достигнут определенный экономический эффект. Удалось снизить износ основных фондов энергосистем. Ожидается, что к концу 2010 года этот показатель составит около 47%.

Белорусская энергетика привлекает и зарубежных инвесторов. Китай, Индия, Польша и Россия готовы строить электростанции на местных видах топлива, ГЭС и использовать энергию ветра. Каждый вложенный в киловатты и гигакалории рубль окупается с лихвой.

Но главная энергетическая стройка еще впереди. Первый блок белорусской атомной электростанции должен быть введен в строй уже через 6 лет.