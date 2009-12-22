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Упрощенная система налогообложения заработает в Беларуси с 1 января

22 декабря 2009 19:17
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Предприятия и бизнесмены освободятся от уплаты сразу четырех налогов - сбора в фонд поддержки сельхозпроизводителей, местного налога с продаж в розничной торговле, налога на покупку транспорта, а также сбора за парковку.

Кроме этого, налог на прибыль предпринимателям можно будет уплачивать на выбор — ежемесячно или же раз в квартал. С 24% до 12% снизят и ставку налога на прибыль, полученную в виде дивидендов. А получить возврат НДС теперь можно будет всего за пять дней, а не как раньше в течение месяца.

Новая система — это не только большая экономия для предприятий, но и серьезный экономический двигатель: оборотные средства будут пополняться быстрее, а значит, будет больше возможностей для развития бизнеса.

За последние пять лет в Беларуси отменены 17 налогов и сборов, по восьми позициям заметно снижены налоговые ставки.

Владислав Татаринович, заместитель министра финансов Республики Беларусь:
Все эти меры имеют комплексный характер. И в результате они обеспечат реально упрощение порядка исчисления уплаты основных налоговых платежей, в целом порядка взаимоотношений с налоговыми органами. Введение в действие с 1 января 2010 года особенной части Налогового кодекса станет, в определенной степени, одним из завершающих этапов по реформированию в целом нашей законодательной базы.

# Экономика

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