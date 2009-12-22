Министерство экономики предложило перезаключить контракты с топ-менеджерами предприятий до 1 января 2011 года

При достижении запланированных объемов производства, экспорта и зарплат, глава ведомства предложил выплачивать им «бонусы».

Резервы для этого кроются в снижении затрат. А к ценообразованию Минэкономики предлагает подойти либеральнее. Нынешняя система, несмотря на некоторые подвижки, препятствует развитию бизнеса, так как связана с многочисленными проверками, штрафами и большим документооборотом.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Предусматривается отменить действие основных положений по составу затрат, которые включаются в себестоимость для ценообразования, и оставить их в качестве рекомендаций. Предусматривается сократить перечень товаров, цены на которые регулируются государством.