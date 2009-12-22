Все регионы страны должны обеспечить запланированный экономический рост

В Совмине обсуждали, как будет жить и работать республика в 2010 году.

Один из главных индикаторов экономразвития — внутренний валовый продукт — должен вырасти на 11-13%. И пересмотр показателей недопустим — требуют в Правительстве. Каждое министерство и ведомство должно выработать собственную стратегию. Оценить тактический подход в Совмине готовы уже через неделю.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Главное состоит в том, что бы максимально сбалансировать работу отраслей экономики и разработать необходимые подходы, которые лягут в основу нашей работы уже с 1 января 2010 года без раскачек — потому что показатели очень напряженные, и работа отраслей экономики должна быть обеспечена с января текущего года.

Решать сложные экономические задачи руководители предприятий теперь будут заинтересованы и лично. Новый глава экономического ведомства в методе «кнута и пряника» пока предпочитает второе. Николай Снопков рассчитывает на расторопность нынешних топ-менеджеров. Оценить результат намерен ровно через год. Руководители, которые справятся с ростом производства, экспорта и зарплат, получат бонус. Резервы для этого кроются в снижении затрат. Тех, кто не наберет необходимую экономическую скорость, сменят более креативные менеджеры.

К ценообразованию Минэкономики тоже предлагает подойти либеральнее. Нынешняя система, несмотря на некоторые подвижки, все же препятствует развитию бизнеса, так как связана с многочисленными проверками, штрафами и большим документооборотом. Зачастую именно ворох бумаг тормозит экономический локомотив.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Предусматривается отменить действие основных положений по составу затрат, которые включаются в себестоимость для ценообразования, и оставить их в качестве рекомендаций. Предусматривается сократить перечень товаров, цены на которые регулируются государством.