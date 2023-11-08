Делегация Ставропольского края находится с визитом в Беларуси
Новости Беларуси. Беларусь и Россия укрепляют торгово-экономическое сотрудничество, определяя при этом новые контуры взаимодействия. Особое внимание – реализации союзных программ и развитию совместных импортозамещающих и инвестиционных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После переориентации экспортных потоков с Запада на Восток наша страна приближается к новому рекорду во взаимной торговле с Россией, по итогам года показатель прогнозируется на уровне в 55 миллиардов долларов.
Главным приоритетом нашего присутствия в России в ближайшие годы останется региональное сотрудничество. На это ориентирует Президент. Углубляться и идти дальше, чем обычный товарообмен, с акцентом на технологии и науку – такая задача поставлена Александром Лукашенко. Ее решение будут обсуждать и во время рабочего визита делегации Ставропольского края в Беларусь. Он начинается 8 ноября и продолжится два дня.
Беларусь – в числе ведущих внешнеэкономических партнеров Ставропольского края. За 2022 год взаимный объем торговли превысил 229 миллионов долларов, а за шесть лет показал рост почти в 2,5 раза. Сейчас возможности для сотрудничества расширяются с учетом новых задач – это импортозамещение и укрепление технологического суверенитета.
В рамках визита ставропольская делегация во главе с губернатором российского региона посетит предприятия и социальные объекты нашей страны. Запланированы встречи с представителями органов власти и деловых кругов.