Делегация Ставропольского края находится с визитом в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь и Россия укрепляют торгово-экономическое сотрудничество, определяя при этом новые контуры взаимодействия. Особое внимание – реализации союзных программ и развитию совместных импортозамещающих и инвестиционных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После переориентации экспортных потоков с Запада на Восток наша страна приближается к новому рекорду во взаимной торговле с Россией, по итогам года показатель прогнозируется на уровне в 55 миллиардов долларов.