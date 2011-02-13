Чтобы вывести добычу полезных ископаемых в Беларуси на качественно новый уровень нужно $6 млрд

Речь о принципиально новых месторождениях бурых углей и горючих сланцев. То, что они есть – однозначно. Свое авторитетное высказали геологи, развеяв миф о том, что природа обделила белорусские недра крупными запасами ценных ресурсов.

Сейчас дело за инвесторами. Уже в марте будут объявлены международные конкурсы. А к концу года, как рассчитывают в Минприроды, будут подписаны и первые соглашения.

Что сейчас под ногами Геолог Андрей Ковхуто отвечает не задумываясь. Ведь это и так известно. Белорусская земля богата строительными смесями.

Андрей Ковхуто, директор РУП «Белорусский научно-практический центр геологоразведочный институт»:

Территория Беларуси богата месторождениями подземных вод. Везде мы сможем найти и пресные подземные воды, и минеральные подземные воды. Кроме того, вся территория Беларуси покрыта осадочным чехлом, который включает в себя такие строительные материалы, как песок, гравийные смеси, глина, которая используется для строительных целей.

Вы знаете, что Беларусь полностью обеспечивает себя своим сырьем, пригодным для производства строительных материалов.

А это – особая гордость – «соленое» золото Беларуси. Беларусь в числе лидеров на мировом рынке калийных удобрений. Каждый четвертый доллар в кармане страны – заслуга калийной отрасли. Добывают восемь миллионов тонн в год. В порту Клайпеды точно знают, что этот, белорусский груз, уходит на ура. Вся Западная Европа, Индия, Латинская Америка, Юго-восточная Азия.

А ведь еще в советские времена Беларуси пытались приклеить ярлык «полезных ископаемых нет». Но из года в год наши ученые доказывают обратное новыми открытиями.

Припятскую впадину в Гомельской области и вовсе называют сокровищницей. Именно на юге и были добыты первые белорусские баррели нефти, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Пусть в Беларуси пока и немного нефти, но зато весьма разнообразной. От легкой до вязкой. Причем, рассказывают, есть такие виды, которые можно смело заливать в бак, скажем, трактора, и ехать.

Наша нефть идет на производство бензина, около сотни заправок работает на топливе из отечественного сырья. Черное золото Беларусь тоже экспортирует. В целом ежегодно из недр получают почти два миллиона тонн. Нефть белорусы добывают и в Венесуэле. К сожалению, этот запас земли ограничен. А значит, нужны новые разработки месторождений и технологии.

Владимир Водопьянов, начальник отдела геологии и разработки месторождений предприятия «Белоруснефть»:

В разработке у нас находится около 60 месторождений. Перспективы наши заложены в повышении нефтеотдачи наших пластов. Для чего в настоящее время в объединении разработана крупномасштабная программа по внедрению новой технологии, которая охватывает бурение, добычу, воздействие на пласт.

Еще одно богатство Беларуси – торф. Его у нас 14% всей территории. Это не только источник энергии, но и косметическое средство. Из него делают лечебные грязи, а также, кто бы мог подумать, тушь для ресниц и помаду.

Красота, может, и спасет мир, но собственные источники энергии – точно. Это как подушка безопасности. С ней любые повороты газового и нефтяного вентиля стране не страшны.

Первые шаги уже сделаны. Но за пятилетку на этом направлении скорости должны возрасти. Такую задачу поставил Президент страны на IV Всебелорусском собрании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Представление о том, что у нас нет природных ресурсов, в корне неверно. Производственники, ученые уже сегодня оценивают технико-экономическое обоснование добычи и комплексной переработки железной руды, сланцев, бурого угля, наращивания мощностей по калию, нерудным материалам и так далее.

Будем делать ставку на освоение белорусами недр за рубежом.

Мы уже поставляем нефть из Венесуэлы и добываем ее там. А в дальнейшем планируем существенно увеличить собственную добычу углеводородного сырья.

Собственные ресурсы удешевят материалы для строительной отрасли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Лиштван, главный научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси:

В стране сейчас идет строительство трех новых цементных заводов. И для того, чтобы уменьшить стоимость цемента, надо заменить нефть и газ на торф.

Где-то надо построить или реконструировать 7-10 брикетных заводов.

Осиповичский район в буквальном смысле живет на торфе. Не удивительно, что одна из современных мини-ТЭЦ на местных видах топлива открылась именно здесь.

Сейчас работают 50 на 50. От газа отказываются полностью с апреля до первых холодов. ТЭЦ греет 16 тысяч жителей города. Только половину. В ближайшее время мощности обогреют и весь райцентр. А небольшие котельные на мазуте и вовсе уйдут в прошлое.

Выгода одной гигакалории, полученной из местных видов топлива, очевидна. Ведь цены на традиционные углеводороды постоянно меняются. И в такой ситуации родной торф греет теплее.

В квартире Любовь Александровны от торфа только плюсы. Климатические и растительные. Батареи греют без перебоев, а цветы на удобрении растут еще быстрее.

Любовь Симоненко, жительница Осиповичей:

Беларусь ищет свои источники, чтобы мы зависимы были от своего.

Они тоже искали и нашли собственный источник тепла в недрах земли. Из скважины глубиной больше километра на поверхность вырываются геотермальные воды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». 25 градусов по Цельсию из недр земли обеспечивают тепличному комбинату благоприятные прогнозы и экономию. К тому же, огурцы и помидоры теперь растут круглый год.

Геннадий Макаревич, главный энергетик тепличного хозяйства:

За год станция выработала более 2920 гКл тепла. Это 350 тысяч кубометров газа сэкономили.

В недрах Беларуси ученые обнаружили миллионные запасы бурого угля. Одно из них – Лельческое месторождение.

Всеволод Бордон, ведущий научный сотрудник РУП «Белорусский научно-практический центр геологоразведочный институт»:

В мире есть много различных месторождений бурового угля, но прослой их – полметра, метр. У нас такие месторождения тоже есть. А это месторождение уникально. До 6-7 метров прослой самого угля. Его надо разрабатывать, добывать.

Новые месторождения, а всего их уже четыре в Беларуси, способны обеспечить страну бурым углем на ближайшие 250 лет. Кстати, бурый уголь –это не только источник энергии. По известным технологиям его можно перерабатывать и в бензин. Ждут своего часа и месторождения железных руд и горючих сланцев.

Белорусские недра богаты – это факт. Но чтобы они дали отдачу, нужны и финансовые средства, и новые технологии.

Уже в марте будут объявлены международные конкурсы по выбору зарубежных компаний для разработки месторождений. Инвестору рады, но не в ущерб собственным интересам.

Алексей Вавриш, начальник отдела Департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Освоение недр, разработка месторождений сопряжена со значительными финансовыми вложениями. Например, строительство рудника составляет порядка 1,5 млр долларов.

В случае заинтересованности инвесторов, для них будут созданы самые оптимальные условия. Но никто не собирается забывать о выгоде для республики.

Интерес к белорусским ископаемым растет и у музыкантов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Например, съемочной площадкой для очередного клипа российской группы стали солигорские терриконы.

Не раз съемочной площадкой становился и крупнейший в Европе гранитный карьер под Микашевичами. Промышленных запасов стройматериала здесь как минимум на шесть десятков лет.

Геолог с полувековым стажем уверен, что это только начало. Теперь на вооружении – самые последние технологии, даже космические.

Всеволод Бордон, ведущий научный сотрудник РУП «Белорусский научно-практический центр геологоразведочный институт»:

Все виды минерального сырья практически есть. То, что алмазов нет, золота, будет. Найдем.