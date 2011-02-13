Как в Беларуси собираются улучшать ситуацию во внешней торговле?

В Правительстве говорили о том, как больше заработать на продажах товаров и услуг за рубеж. Ответ на этот вопрос предстоит искать и отечественным маркетологам. Стране нужна четкая экспортная стратегия, чтобы выйти для начала на нулевое сальдо внешней торговли, а затем и на положительное – это когда мы продаем больше, чем покупаем.

Так уж сложилось, что качественные белорусские товары пользуются повышенным спросом не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Симпатии зарубежных покупателей – результат долгосрочной стратегии отечественных производителей и победа в игре без правил, где одного только бренда уже недостаточно.

Чтобы улучшить ситуацию во внешней торговле, Правительство предлагает повысить объемы экспорта. Среди хедлайнеров – нефтепродукты, удобрения, продовольствие и продукция машиностроения. Четверть экспорта уже сейчас занимают белорусские нефтепродукты. Причем, их присутствие на внешнем рынке в заметно большем объеме, чем на внутреннем.

За продовольственную группу товаров отвечает экспорт молока, мяса и сахара, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Правда, все эти пункты пока не помогли достичь положительного сальдо во внешней торговле. Именно поэтому сегодня все чаще говорят о необходимости четкой экспортной стратегии, чтобы выйти для начала на нулевое сальдо, а затем и на положительное.

Выступая на IV Всебелорусском собрании глава государства отметил одну из характерных черт белорусской социально–экономической модели: все заработанное направлять на развитие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В ближайшие годы мы должны выйти на положительное сальдо за счет импортозамещения и увеличения объемов экспорта. За пять лет объем экспорта увеличился почти в три раза. Необходимо значительно больше. По сути, каждую вторую единицу произведенной продукции надо продать на внешние рынки. Конечно, это непросто: рынки уже давно поделены и нам приходится конкурировать с мировыми лидерами.

Конкурировать на внешнем рынке можно с помощью простых правил, потому что основа для этого уже есть. Как и качество. Стать ближе к потребителю помогает активное присутствие на рынке, заметная реклама продукции и эффективные специалисты бизнес администрирования.

В школе, где учат деловому английскому, после некоторого затишья сегодня – всплеск интереса. Тягу к знаниям преподаватели объясняют тоже по-деловому – усилением сотрудничества и продвижением интересов страны на мировой арене. Иностранный язык как воздух необходим для налаживания полезных связей, эффективных контактов и осуществления товарообмена.

Наталья Фрунтова, начальник отдела иностранной компании по изготовлению одноразовых медицинских изделий:

Мне необходимо улучшать свой уровень для того, чтобы меня хорошо понимали, и я могла понимать поставленные передо мной задачи.

Сергей Захаров, заместитель директора фирмы-экспортера белорусских товаров:

Это позволяет избежать массы проблем в дальнейших вопросах заключения договоров. Тонкости перевода очень важны на стадии как переговоров, так и заключения контрактов.

Будущих и настоящих менеджеров учат по западным технологиям, так называемым методом кейса, когда в дискуссиях ориентируются на анализ ситуации в деловой среде. Нехватка такого рода специалистов ощущается очень остро, и компании не всегда их находят.

Екатерина Садовская, руководитель центра английского языка:

Это люди, ориентируемые на бизнес, работающие не только в частных, но и на государственных предприятиях, и которые осознают, что для успешного ведения бизнеса не только в Беларуси, но и за пределами, необходимо владеть английским языком. У нас учатся представители крупнейших белорусских банков, ряда госпредприятий.

Программа развития экспорта коснулась всего экономического потенциала страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Планируется, что Витебск проявит себя за счет собственной силиконовой долины, а в Гродно займутся экспортом дезинфицирующих препаратов нового поколения.

Конструкторы Могилевской области уже презентовали гибридную сельхозмашину. Внешне она хоть и напоминает привычный трактор, сердце у нее иностранное. Новинка в несколько раз дешевле и эффективнее своих предшественников.

Константин Марков, рабочий РУП «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»:

Развивает скорость до 30 км/час. Вращается одной ладошкой.

Новый трактор отправится покорять поля Азии, поэтому, с учетом агроклиматических реалий, у него отсутствуют крыша, кабина и система отопления. Весть о такой эффективной новинке быстро разлетелась по Пакистану, Афганистану, Ирану.

Владимир Кисель, начальник управления и сбыта РУП «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»:

Мы конкурируем по цене с учетом транспортных расходов. Мы надеемся с этой моделью завоевать рынок этих стран.

Чтобы стимулировать производительность труда, Правительство предлагает перейти на систему бонус-поощрений. Единственное условие – успешное выполнение показателей прогноза социально-экономического развития. Источником выплаты годового бонуса будет являться прибыль организации.

Анатолий Русецкий, председатель президиума НАН Беларуси:

Видимо, целесообразно нам перейти на систему оплаты так, как принято в мировых компаниях. Я имею в виду систему бонусов по итогам работы за год. Чтобы руководящий персонал четко понимал, что, если сработает с прибылью, обеспечит выполнение необходимых параметров, получит существенный прирост к заработной плате.

Система бонусов уже внедрена на одном из крупнейших производителей сельхозтехники в стране – «Лидагропроммаше», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Экспортноориентированное предприятие выпускает половину всех комбайнов, сеялок, посевных агрегатов.

Отечественная техника бороздит поля Дальнего Востока, Казахстана и Венесуэлы. А после модернизации предприятия конкурентоспособное оборудование появится в Сербии, Грузии и Армении. Новые белорусские технологии всегда приветствуются за рубежом.

Андрей Захарчук, заместитель директора по маркетингу и сбыту ОАО «Лидагропроммаш»:

Идет продажа на экспорт, получаем денежные средства, вкладываем в предприятие, в модернизацию нашего предприятия. Получается новый продукт, разрабатываем какие-то новые виды продукции. И опять продаем на экспорт и получаем валюту.

Получать валюту сегодня можно не только за счет модернизированных предприятий. Широкие возможности открывает наукоемкая продукция и появление новых экспортоориентированных производств.

Антон Бондарь, заместитель директора по маркетингу завода художественной керамики:

Это наша гордость – крупный литраж, особенно пользуется популярностью, так как не так много предприятий, которые могут сделать такие крупные изделия.

То, с чем не могут справиться одни, взяли на карандаш другие. Осваивать внешний рынок на Ивенецком заводе художественной керамики начали с малых форм, а когда почувствовали уверенность, перешли на крупные. Напольные вазы ручной работы иначе как эксклюзивом не назовешь.

В советские годы предприятие выпускало больше посуды, а теперь 90% всей продукции – это полюбившиеся иностранцам изделия цветочной керамики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Оптимальное соотношение цены-качества – формула успешных продаж.

Антон Бондарь, заместитель директора по маркетингу завода художественной керамики:

Современный интерьер, скажем так, уже несколько уходит в сторону индустрии. Получается, что, возможно, где-то наше изделие и не вписывается.

Стратегия, по которой работает предприятие, – все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому в основе бизнес-идеи традиционно народный стиль. Такую продукцию в основном используют в ландшафтном дизайне, а нестандартная подойдет для аквариумов.

Менеджеры небольшого завода работают с большими оптовыми фирмами. Бизнес партнеров встречают на специализированных выставках и, конечно же, в интернете.

Антон Бондарь, заместитель директора по маркетингу завода художественной керамики:

Мы стараемся более гибко работать. Существует система скидок, которая стимулирует покупателей делать предоплату, а предоплата – наиболее выгодный способ работы для нашего предприятия.

Хрупкая продукция на вес золота. Но именно из таких «золотых» кирпичиков можно построить простую экономику эффективных продаж.