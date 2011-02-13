Прошли времена длинных очередей и дефицита – сельскохозяйственный сектор Беларуси сможет заполнить внутренний рынок

Уж чем-чем, а нашего купца изобилием товара уже не удивить. Но в то время, как от одних съестных припасов ломятся прилавки, место других, порой, пустует.

Так в свое время было с гречкой, спрос на которую в силу неурожая оказался не совсем адекватным. И как с иронией заметила первый замминистра сельского хозяйства Надежда Котковец, цитата «гречку эту уже начали есть даже те, кто никогда ее не ел». Что правда, то правда. И сметают крупу до сих пор.

Работник магазина:

Берут с запасом. Если так рассуждать, человеку сколько надо гречки? Килограмм на семью на месяц. Когда появляется ажиотаж, естественно, возьму три, а нет – пять, а меня еще бабушка просила, возьму еще пять.

Видимо, пока ее не будет много, тогда и есть перестанем. Ну а если завтра скажут, что вода в недрах заканчивается, что? Будем запасаться? Вопрос, наверное, риторический. Но ведь пустыми разговорами сыт не будешь.

И пора бы уже белорусу научиться жить не вчерашним днем. Прошли те времена длинных очередей и бесконечного дефицита. Потому как внутренний рынок наш сельскохозяйственный сектор заполнить сможет. И это не наше авторитетное мнение.

Сергей Солодовников, доктор экономических наук:

Беларусь в перспективе находится в более выигрышном положении, чем наши постсоветские соседи Россия и Украина, и в чем-то даже в преимущественном положении, чем наши соседи из Евросоюза Польша и Прибалтика.

Дело в том, что в Беларуси в результате определенной государственной политики, созданы крупные эффективные хозяйственные комплексы, агропромышленные комплексы, которые могут производить продукцию в достаточно больших количествах, где начинает срабатывать эффект масштаба.

А в этих стенах и помогают производить тот самый эффект масштаба, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В научно-практическом центре по продовольствию только за прошлый год по особым рецептам приготовили более двух тысяч видов съестной продукции. Здесь придумали и шоколад без сахара, и горячительное без похмелья.

Татьяна Тананайко, начальник отдела технологий алкогольных и безалкогольных напитков РНПЦ по продовольствию НАН Беларуси:

Мы разработали три вида продукции с пониженным токсическим эффектом. Сюда введены вещества, которые будут защищать печень людей.

Белорусские ученые раскрыли и секрет долголетия. Вот он – тот самый эликсир. Одна из последних разработок центра. На первый взгляд, обычное рапсовое масло с ликопином – веществом, которое и дарит вторую молодость. Обладает антиоксидантными свойствами и способствует обновлению клеток. Уже совсем скоро продукт появится и на полках магазинов. Для тех, кто не хочет стареть не только душой.

Теснить импортный продукт их рук дело. Тот зарубежный товар, за который еще несколько лет назад платили втридорога, и ныне – на витринах, только уже под маркой «Сделано в Беларуси» и совсем по другой цене. К тому же, как говориться, не наевшись – не налижешься. В условиях жесткой конкурентной среды выходит еще тот спор о вкусах.

Людмила Павловская, начальник отдела технологий консервирования пищевых продуктов РНПЦ по продовольствию НАН Беларуси:

Мы сделали консервы с добавлением грибов шейтаки. Эти грибы пришли к нам с Востока. Они считаются древесным китайским грибом, им приписывают чудодейственную целительную способность даже в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Александр Шепшелев, заместитель генерального директора РНПЦ по продовольствию НАН Беларуси:

Ведется упор на натуральность продуктов питания. Для детей, беременных женщин, людей пожилого возраста, для людей с различными заболеваниями.

По программе импортозамещения на неделе заработало и новое производство, которое снизит ценник на белорусские сыры, сметану, творог и мясные деликатесы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ведь теперь эту продукцию будут готовить исключительно на белорусском сырье, включая бакконцентраты. До этого полезные микроорганизмы закупались за рубежом: в Голландии и Дании.

Наталья Фурик, заведующая отделом биотехнологий Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:

Поскольку в основном используются два вида бактериальных концентратов, сухие и замороженные, то практически всю потребность в сухих бактериальных концентратах мы закроем, запустив свое производство.

Новаторский участок создали по поручению Президента. Как справились с заданием, оценил и белорусских премьер. Еще недавно Академия наук была его вотчиной. Поэтому и спрос с коллег – особый.



Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Биотехнологии, шестой технологический уклад. Иногда люди не знают, что это такое. Так вот, производство этой продукции, пять граммов которой достаточно для того, чтобы сквасить тонну молока, это и есть тот шестой технологический уклад, это и есть те биотехнологии.

По самым скромным подсчетам эффект от импортозамещения составит до двух миллионов долларов в год.

А вот на Быховском овощесушильном заводе реальную выгоду считают уже сегодня. Яркий пример того, как производство отечественного зеленого горошка во всех смыслах может «законсервировать» импортный продукт.

Галина Шевцова, главный технолог ОАО «Быховский консервно-овощесущильный завод»:

Мы работаем по программе импортозамещения. В этом году она была выполнена на 111%.

В 2006 году наше предприятие было объявлено базовым по Могилевской области. И началась реконструкция нашего предприятия. Построен новый консервный цех, площадью 6500 кв м, где установлено семь технологических линий.

А в этом хозяйстве золотую жилку нашли в мраморном мясе. Признаться честно, видеть не видели, что это такое, но от услышанного слюнки текли.

Игорь Лапо, заместитель директора СПК «Першаи-2003»:

Мы пробовали мраморное мясо специально, чтобы убедиться лично для себя, перед тем, как предлагать кому-то. Очень вкусное, нежное, сочное мясо.

Если посмотреть уже на само мясо, оно такими сальными жилками пронизано и на разрезе получается, как мрамор. Отсюда и название пошло.

Получают деликатес здесь из шотландской породы Абердино-ангус, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И зарабатывать на элитном мясе планируют большие деньги. Выделки овчинка стоит. Потому как именно продовольствие в мире дорожает рекордными темпами.

По данным ООН в сравнении с уровнем цен еще пять лет назад, сахар на планете подорожал почти вдвое, масло и зерно – на 40%, молоко и мясо – на 15%. Причем, нынешнее подорожание – лишь начало длительного роста мировых цен, считают эксперты ООН. До конца нового десятилетия платить втридорога придется за зерно, растительное масло и молочные продукты.

Экономический эксперт Александр Готовский эти цифры объясняет просто: ресурсы для сельскохозяйственного сектора дорожали быстрее, чем росли цены на готовое продовольствие. То есть, все эти годы деньги считали те, у кого нефть и газ. Сейчас приятного аппетита можно пожелать тем, у кого есть что поесть. Но если потребительскую потребность на внутреннем рынке государство удовлетворит, то останется ли в стороне от мировой тенденции роста цен?

Александр Готовский, заместитель директора центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, кандидат экономических наук:

Полностью остановить цены мы не сможем. По той простой причине, что должен быть баланс. Как ни закрывай границу, все равно находятся возможности по вывозу продуктов из республики в другие страны. Поэтому если мы не хотим пустых полок, мы все-таки должны реагировать на тенденции мирового рынка.

Республика, где сильная вертикаль, способна обеспечить внутренний рынок по ценам, приемлемым для населения.

Геннадий Курбеко, пресс-секретарь Министерства торговли Республики Беларусь:

Мы открытая страна, в центре Европы. Тут никуда не денешься. И правильно нам министр вчера сказал, Чеканов, есть какая-то реакция на сахар в соседних странах, естественно, мы вынуждены реагировать, иначе его отсюда просто вывезут.

Зинаида Поборцева, директор универсама:

Мы можем формировать цену самостоятельно. Но сейчас вокруг столько магазинов, столько предприятий, которые также хотят продавать. Лучше не поднять цену, а по меньшим ценам продать больше.

Корректировать цены, они у нас хоть и отпущены на свободу, поможет и та самая конкурентная среда, работать в которой придется научиться. В борьбе за покупателя продавец вряд ли будет бить ценником по карману. К примеру, картофель до мая вырастет всего на 30 рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Да и социально значимые товары на откуп рыночной стихии в Беларуси никто не отдавал.