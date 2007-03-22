Что посеешь, то и пожнешь

В Беларуси яровые культуры посеяны на площади 60 тысяч гектаров. Это более 5% к общей посевной площади.

На сегодняшний день в Брестской области уже посеяно почти 14,5%, в Гомельской - более 13%. Около 4% - в хозяйствах Гродненской области и 3,5% в Минской.

На севере оптимальные сроки сева зерновых наступят в начале апреля. В нынешнем году, благодаря ранней весне, полевые работы в регионах страны начались на 10-15 дней раньше, чем в прошлом году. К посевной хозяйства республики подготовились: заготовлены в полном объеме семена, для начала ярового сева достаточно минеральных удобрений и топлива. Сейчас все регионы ведут подкормку озимых зерновых, озимого рапса, многолетних трав, сенокосов и пастбищ. В ближайшее время хозяйства получат 150 миллиардов рублей для приобретения топлива.