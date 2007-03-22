На Минщине будут выращивать сою

Планируется, что в нынешнем году этой ценной высокобелковой культурой засеют до 9 тысяч гектаров.Возделывание сои - новое направление, как для области, так и для республики в целом. Выращивать её на Минщине будут, прежде всего, хозяйства, имеющие крупные животноводческие комплексы. В минувшем году пробные участки под сою были отведены в шести хозяйствах Червенского, Смолевичского, Солигорского, Несвижского и Молодечненского районов. Их опыт будет активно использоваться при массовом возделывании новой культуры.