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Россия дает "зеленый" свет белорусскому сахару

22 марта 2007 12:54
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Правительство России одобрило подписание соглашения с Беларусью о поставках сахара. Проект документа согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти России и предварительно проработан с белорусской стороной. Напомним, что в январе белорусская и российская стороны парафировали соглашение, по которому наша страна вводит самоограничение на поставки белого сахара на российский рынок: в нынешнем году они должны составить 180 тысяч тонн, в 2008 году - 100 тысяч. В соответствии с соглашением значительно упрощается процедура поставок белорусского сахара в Россию.
# Экономика

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