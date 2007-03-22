Экспорт обгоняет импорт

Правительство Беларуси установило повышенные показатели роста экспорта и сальдо внешней торговли на 2007 год.

В Министерстве промышленности темпы роста экспорта товаров в текущем году к уровню 2006 года должны составить 118-120,5%.

Минсельхозпрод увеличит сальдо до 235 миллионов долларов. В то же время "Белнефтехиму" снижен прогноз по достижению сальдо внешней торговли с 5 до 4 миллиардов долларов.

Темпы роста экспорта здесь остаются на прежнем уровне. В постановлении правительства установлены также прогнозы по экспорту услуг для администрации Парка высоких технологий. А вот для Минстройархитектуры и "Белгоспищепрома" рост импорта ограничен.