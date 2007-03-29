Цена на калий в мире растет. Беларусь делает ставки

Общий объем продаж Белорусской калийной компании с учетом российских калийных удобрений в нынешнем году может достигнуть рекордной цифры в 11 и 7 миллионов тонн.

Об этом Президента Беларуси Александра Лукашенко проинформировал 29 марта председатель Наблюдательного совета Белорусской калийной компании Дмитрий Рыболовлев.

В целом компания по итогам работы в прошлом году обеспечила 39% мирового экспорта калийных удобрений. И, таким образом, заняла лидирующее положение среди предприятий, занимающихся продажами этого вида продукции.

Созданная менее двух лет назад "Белорусская калийная компания" активно формирует свою товаропроводящую сеть. За это время открыто четыре зарубежных представительства: в Китае, Сингапуре, Индии и Бразилии. Предполагается в скором времени открыть представительство в США. Компания вышла на прямые поставки удобрений потребителям в странах Балтии, Западной и Центральной Европы, Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. География поставок постоянно расширяется.

Александр Лукашенко также проинформирован о текущей ситуации на рынке калийных удобрений. В этом году она складывается в целом благоприятно. Общемировая тенденция постепенного роста цен на этот важный для сельского хозяйства продукт сохраняется. Президент в этой связи еще раз подтвердил намерение Беларуси активно наращивать свое присутствие на мировом рынке калия. При этом ставка делается, прежде всего, на долговременное, рассчитанное на годы вперед сотрудничество.