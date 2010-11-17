C 1 января заключать договор аренды на очередной срок можно будет без аукциона

Уровень же арендной платы не только не повысится, но и значительно снизится.

Особое внимание уделяют малому бизнесу. Более 30 столичных предприятий готовы предоставить около 70 тысяч свободных площадей. А работа бизнес-инкубаторов за последнее время становится гораздо эффективнее, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Станислав Котиков, директор Минского городского центра недвижимости:

В 569 указе имеется важная норма, которая касается торговых центров и рынков. У них в ставку арендной платы входили все расходы, в том числе и по содержанию и функционированию торговых объектов, получалось накладно для арендодателей. Этот нонсенс устранен, и сегодня перечисление в бюджет в 50% будет идти за минусом этих расходов.