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C 1 января заключать договор аренды на очередной срок можно будет без аукциона

17 ноября 2010 19:39
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Уровень же арендной платы не только не повысится, но и значительно снизится.

Особое внимание уделяют малому бизнесу. Более 30 столичных предприятий готовы предоставить около 70 тысяч свободных площадей. А работа бизнес-инкубаторов за последнее время становится гораздо эффективнее, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Станислав Котиков, директор Минского городского центра недвижимости:
В 569 указе имеется важная норма, которая касается торговых центров и рынков. У них в ставку арендной платы входили все расходы, в том числе и по содержанию и функционированию торговых объектов, получалось накладно для арендодателей. Этот нонсенс устранен, и сегодня перечисление в бюджет в 50% будет идти за минусом этих расходов.

# Экономика

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