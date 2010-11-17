Прямой эфир

Молоко на экспорт в Венесуэлу в Лепеле делают более высокого качества и обогащают витаминами А и Д

17 ноября 2010 18:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Предприятие Лепеля в Витебской области половину выпущенного в этом году сухого молока поставит в Венесуэлу. Основная часть продукции уже в пути, последние 300 тонн отправятся за океан в ближайшие дни.

Прежде наш бренд специализировался лишь на российском рынке. Южноамериканская рокировка позволит не только защитить отечественного производителя, но и заработать 16 миллионов долларов.

Сотрудничество с Венесуэлой в Лепеле поставили на рельсы еще 3 года назад. По железной дороге в контейнерах сухое молоко уходит прямо со склада предприятия. От литовского порта в Клайпеде сухогрузы доставляют нашу продукцию до Южной Америки. Чтобы работать с этим континентом, лепельским молочникам пришлось адаптироваться к их рынку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

С этикетками на испанском языке сухое молоко из Лепеля отправляют в Каракас. Оно более высокого качества и обогащено витаминами А и Д. Больше витаминов, меньше биобактерий. К хранению особые требования. Продукция только в пути – месяц. Повышенная растворимость сухого молока – один из главных критериев боливарианцев.

Людмила Бельская, ведущий инженер по качеству предприятия по переработке молока:
Была проведена модернизация сушилок, был установлен гомогенизатор, чтобы молоко было гомогенизированное — оно лучше растворяется. Объем свободного жира соответствует требованиям Венесуэлы.

Наладить поставки в Латинскую Америку позволила модернизация производства. Предприятие получило международные сертификаты. И сейчас продукция полностью соответствует венесуэльским госстандартам.

С начала года предприятие поставило в Венесуэлу 4.5 тысячи тонн сухого молока. Это почти половина от выпускаемой продукции на комбинате. Предприятие перераспределило экспортные поставки и теперь стало менее зависимым от российского рынка.

В этом месяце лепельчане отгрузят в Венесуэлу еще 300 тонн сухого молока. Уже ведутся переговоры о новом контракте. Экспорт в Боливарианскую Республику планируют увеличить до 6 тысяч тонн в год, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
17 ноября 2010 15:36

В Беларусь прибыла первая партия оборудования для самой мощной в стране ветроэнергетической установки

Председатель Восточного комитета немецкой экономики: Мы хотим увеличить экспорт в Беларусь на 14%
17 ноября 2010 12:20

Председатель Восточного комитета немецкой экономики: Мы хотим увеличить экспорт в Беларусь на 14%

Белорусскую делегацию на инвестфоруме в Германии возглавит премьер-министр Сергей Сидорский
17 ноября 2010 07:53

Белорусскую делегацию на инвестфоруме в Германии возглавит премьер-министр Сергей Сидорский