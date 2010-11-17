19 золотых и 16 серебряных медалей за качество завоевали белорусские предприятия на Международном продовольственном форуме «Петерфуд»

Белорусские предприятия оказались в фаворитах Международного продовольственного форума «Петерфуд». Крупнейшая выставка того, что можно не только увидеть, но и съесть, сегодня завершилась в Санкт-Петербурге.

Нашим производителям пришлось конкурировать не только с российскими брендами, но и с товарами из Бельгии, Испании, Великобритании, Германии и Италии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Одна из самых масштабных и престижных продовольственных выставок России по традиции проходит в выставочном комплексе на берегу Финского залива. Под одной крышей — более 200 предприятий из России, Украины, Казахстана, Китая, Италии, Бельгии, США и, конечно же, Беларуси.

Белорусские предприятия представили мясо-молочную продукцию и уж точно не прогадали. Посетителей выставки несколько тысяч, и возле белорусских павильонов выстраивались настоящие очереди.

Посетители Международного продовольственного форума «Петерфуд»: У вас творожные сырки такие, как были при Советском Союзе, а у нас — неважные. Я тут уже всё покупала белорусское.

По качеству устраивает и по цене тоже.

Продукция действительно пользуется популярностью у российского, питерского потребителя. Мы знаем белорусскую продукцию. Знаем, что соотношение цена-качество очень выигрышное, очень интересное для магазинов и покупателей.

Эта выставка также дает возможность выйти на новые рынки. Белорусам удалось провести переговоры и заключить контракты, причем не только с российскими партнерами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Елена Задоренко, специалист молочного комбината (Беларусь): Нам удалось заключить несколько контрактов на поставку цельномолочной продукции. Этих партнеров мы нашли именно на этой выставке. На поставку наших сырков нами заинтересовался Израиль и на поставку молока для спецпитания — учреждение из Санкт-Петербурга.