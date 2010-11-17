19 золотых и 16 серебряных медалей за качество завоевали белорусские предприятия на Международном продовольственном форуме «Петерфуд»

Нашим производителям пришлось конкурировать не только с российскими брендами, но и с товарами из Бельгии, Испании, Великобритании, Германии и Италии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Одна из самых масштабных и престижных продовольственных выставок России по традиции проходит в выставочном комплексе на берегу Финского залива. Под одной крышей — более 200 предприятий из России, Украины, Казахстана, Китая, Италии, Бельгии, США и, конечно же, Беларуси.
Белорусские предприятия представили мясо-молочную продукцию и уж точно не прогадали. Посетителей выставки несколько тысяч, и возле белорусских павильонов выстраивались настоящие очереди.
Посетители Международного продовольственного форума «Петерфуд»: У вас творожные сырки такие, как были при Советском Союзе, а у нас — неважные. Я тут уже всё покупала белорусское.
По качеству устраивает и по цене тоже.Виктор Андреев, директор Конгресса выставочной компании (Санкт-Петербург): Продукция действительно пользуется популярностью у российского, питерского потребителя. Мы знаем белорусскую продукцию. Знаем, что соотношение цена-качество очень выигрышное, очень интересное для магазинов и покупателей.
Эта выставка также дает возможность выйти на новые рынки. Белорусам удалось провести переговоры и заключить контракты, причем не только с российскими партнерами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Елена Задоренко, специалист молочного комбината (Беларусь): Нам удалось заключить несколько контрактов на поставку цельномолочной продукции. Этих партнеров мы нашли именно на этой выставке. На поставку наших сырков нами заинтересовался Израиль и на поставку молока для спецпитания — учреждение из Санкт-Петербурга.