Брестские аграрии копают глубоко

На тепличном комбинате "Берестье" приступили ко второму этапу бурения скважины для добычи природной горячей воды.

Здесь уже заканчивается монтаж более мощной буровой вышки. К настоящему времени скважина пробурена на глубину 913 м, вода в ней с температурой 30 градусов. Новое оборудование позволит углубить скважину еще на 600 м, а температура воды в ней повыситься до 60 градусов.

Проект нового обогрева теплиц не имеет аналогов на территории Беларуси. "Ноу-хау" направлено на значительную экономию средств. Природная горячая вода - дешевый, возобновляемый и, что не мало важно, экологически чистый источник энергии.