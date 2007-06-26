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Брестские аграрии копают глубоко

26 июня 2007 19:18
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На тепличном комбинате "Берестье" приступили ко второму этапу бурения скважины для добычи природной горячей воды.

Здесь уже заканчивается монтаж более мощной буровой вышки. К настоящему времени скважина пробурена на глубину 913 м, вода в ней с температурой 30 градусов. Новое оборудование позволит углубить скважину еще на 600 м, а температура воды в ней повыситься до 60 градусов.

Проект нового обогрева теплиц не имеет аналогов на территории Беларуси. "Ноу-хау" направлено на значительную экономию средств. Природная горячая вода - дешевый, возобновляемый и, что не мало важно, экологически чистый источник энергии.

# Экономика

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