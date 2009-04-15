На посевную кампанию-2009 выделено более двух триллионов рублей

Считаное время осталось до первого финишного отчета о посевной кампании в Беларуси. Гомельская область почти полностью завершила сев ранних яровых зерновых культур. Не позднее 20 апреля эти работы должны закончится и по всей республике. Исключение - в пять дополнительных дней лишь для северных регионов. В Беларуси в этом году планируется собрать почти 9,5 миллионов тонн зерна. Это не меньше прошлого рекордного урожая. В стране для этого созданы все необходимые условия, считают в Минсельхозпроде.



Поздняя весна отодвинула старт посевной в стране. Но сельские труженики, едва только стал отступать минус на термометре, с большим плюсом ускорения, начали набирать необходимые темпы на полях. Сейчас почти все области вышли на заданные объемы. Гомельчане опередили всех. Чуть более десятой части от запланированых площадей осталось сегодня засеять ранними яровыми брестчанам и гродненцам. В Минской области выполнено 62% от задания. В Могилевской — 40. Безусловно, климатические условия, помогли лидерам раньше всех в республике после затяжной зимы вывести технику на поля. Но это не единственный залог успеха.



- Что касается нынешней посевной, все хозяйства приступили очень организовано. Уже освоено 56% всех посевных площадей, рассказал начальник управления растениеводства комитета сельского хозяйства и продовольствия Гомельского облисполкома Михаил Колесников.



Сельхоз предприятие «Радуга-Агро» в Гомельской области самое обычное среднее хозяйство. Всего полторы тысячи гектар сельхозугодий. О том, что здесь было ещё десять лет назад, сейчас вспоминать не хотят. Последние годы урожаи здесь растут как на дрожжах. А в 2008-м собрали рекордный. Поэтому на нынешнюю посевную ни копейки кредита не взяли. Топливо, химикаты — всё из своего кармана.



- Очень помогли новые энергонасыщенные машины. Все работы вовремя успеваем, поделился с корреспондентом телеканала СТВ директор ЧСУП «Радуга-Агро» Анатолий Зубарев.



Такой высокопроизводительной и, одновременно, экономичной техникой в ближайшие год-два будут оснащены все белорусские хозяйства. Успех одной из самых метеозависимых отраслей — аграрной, главным образом зависит не от погоды и лунного календаря. Рецепт отборного урожая в соблюдении всех правил современной технологии сева. На кампанию-2009 выделено более двух триллионов рублей. В хозяйства идут регулярные и достаточные поставки удобрений и горючесмазочных средств. Хорошо подготовлен технический парк. И все же, аграрии просят промышленников еще больше усовершенствовать энергонасыщенные машины.



В этом году впервые за долгое время белорусские мелиораторы приступили к освоению новых угодий. В Брестской области в севооборот планируется ввести 1600 гектаров высокоплодородных пойменных земель. Вопрос, что целесообразней засевать и сколько — тоже пересмотрели. Меньше овса и значительно больше озимых тритикале.



Плюс, по максимуму бобовых. Экономия валютных затрат на закупку импортного белка получается значительная. И совсем не лишняя, учитывая мировой кризис. Всю посевную компанию в Беларуси завершат к 9 мая великому празднику Победы.