Белорусские троллейбусы будут ездить по улицам Бишкека

Руководство столицы Кыргыстана побывало сегодня на «Белкоммунмаше», где и принято решение об участии белорусской стороны в переоснащении транспортной сети Бишкека.

Наше предприятие разработает транспортную карту города, отрегулирует поток пассажиров и предложит улучшить систему оплаты проезда. Города-побратимы, Бишкек и Минск, заинтересованы в сотрудничестве в области сельского и коммунального хозяйства, перерабатывающей промышленности.

- Самое главное, что президенты Лукашенко и Бакиев договорились о взаимном сотрудничестве, хорошем отношении, помощи друг другу. Я был на многих заводах и в России, и у нас в стране, но этот очень сильно впечатляет, - сказал Валерий Корниенко, вице-мэр города Бишкек.

