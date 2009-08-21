Сергей Сидорский: Мы делаем всё, чтобы разгружать склады

Премьер-министр страны посетил фабрику «Свитанок» в Жодино.

На его примере говорили о развитии всей легкой промышленности. Это швейное предприятие довольно успешно справляется с продвижением своего трикотажа в стране, а также в России и других странах СНГ. Специалисты фабрики ведут достаточно агрессивный маркетинг. Однако тут признают: конкурировать с тем же китайским трикотажем нелегко.

Товарные запасы сокращаются. И это касается не только легпрома. За июль продукции на складах стало на 400 миллиардов рублей меньше. По словам премьера, предприятиям оказывается значительная господдержка.

– Решения, которые мы каждый день принимаем, в условиях мирового финансового кризиса, дают возможность поддерживать потенциал нашей экономики, как известно за июль месяц ВВП находится на уровне 100%, мы глубоко не упали. Мы делаем всё, чтобы разгружать склады и помогать нашим промышленникам занимать более активную экспортную позицию. Более двух десятков новых стран появилось в нашем экспорте только за полгода, – сказал премьер-министр Республики Беларусь Сергей СИДОРСКИЙ.