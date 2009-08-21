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Взаимоотношения с МВФ обсудили в Минске

21 августа 2009 18:49
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Глава Администрации Президента Беларуси Владимир Макей встретился с главой миссии Международного валютного фонда в Беларуси Кристофером Джарвисом.Стороны обсудили вопросы внешней политики Беларуси и перспективы её сотрудничества с ЕС, а также развитие взаимоотношений с МВФ. Глава Администрации был проинформирован о ходе работ по реализации программы стенд-бай и мониторинге выполнения предусмотренных положениями программы количественных критериев и индикативных целевых показателей.
# Экономика

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