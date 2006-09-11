Белорусский лен в нынешнем году не будет дефицитом

Несмотря на сложные погодные условия, урожай этой культуры в нынешнем году ожидается значительно лучше, чем в прошлые, считают специалисты. Хозяйства республики делают все возможное, чтобы получить хороший урожай и сдать в госзаказ не менее 90 тысяч тонн льноволокна. Непогода сыграла злую шутку в самый ответственный момент, когда разостланный для вылежки лен из-за проливных дождей оказался наполовину в воде. Во многих районах республики хозяйства обратились за помощью к населению - на поля вышли студенты, работники льнозавода, бывшие работники хозяйств, незанятое население, пенсионеры. Вспомнили старый дедовский способ, при котором разостланный лен сворачивали в снопы и ставили на сушку.

В Минской и Гродненской областях на помощь сельчанам пришли и горожане.