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Молдавским винам - зеленый свет

08 сентября 2006 14:20
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Санитарные службы Беларуси не имеют претензий к виноматериалам, ввозимым из Молдавии. Все они, как показали многочисленные экспертизы - качественные.

В настоящий момент принимаются меры предотвращения поступления фальсифицированной алкогольной  продукции в республику  из этой страны. Так, в прошлом году Белгосстандарт заключил соглашения с агентством "Молдова-Вин", и теперь все поставляемые оттуда вина и виноматериалы сопровождаются   протоколами испытаний Национального института по виноградарству и  виноделию Молдавии.

При поступлении этой продукции на белорусские таможенные склады,  образцы    партий проходят сертификационные испытания в специальных лабораториях, на основании чего выдается уже белорусский сертификат соответствия,  который позволяет реализовать товар на территории республики.

# Экономика

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