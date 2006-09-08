Молдавским винам - зеленый свет

Санитарные службы Беларуси не имеют претензий к виноматериалам, ввозимым из Молдавии. Все они, как показали многочисленные экспертизы - качественные.

В настоящий момент принимаются меры предотвращения поступления фальсифицированной алкогольной продукции в республику из этой страны. Так, в прошлом году Белгосстандарт заключил соглашения с агентством "Молдова-Вин", и теперь все поставляемые оттуда вина и виноматериалы сопровождаются протоколами испытаний Национального института по виноградарству и виноделию Молдавии.

При поступлении этой продукции на белорусские таможенные склады, образцы партий проходят сертификационные испытания в специальных лабораториях, на основании чего выдается уже белорусский сертификат соответствия, который позволяет реализовать товар на территории республики.