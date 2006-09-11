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География газопровода райцентров страны расширяется

11 сентября 2006 12:51
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Концерн "Белтопгаз" до конца этого года планирует подключить к источникам природного газа жителей райцентров Миоры и Верхнедвинск Витебской области и Ганцевичи - Брестской, куда природный газ придет уже в конце сентября - начале октября.

Газификацию же Миор  и Верхнедвинска планируется завершить к ноябрю. В 2007 году  специалисты обещают подключить  к природному  газу  Россоны Витебской области и Березино - Минской. В итоге в  Беларуси полностью   будет  завершена  газификация  районных  городов. 

Сегодня из 118 райцентров газифицировано  113.  В республике  также  95  малых  городов  и   поселков городского типа. Газифицированы из них пока только 67.  К 2010 году природный газ подведут и к ним.  

Кроме  того, в рамках программы возрождения и развития  села "Белтопгаз" планирует газифицировать 246 агрогородков. Для завершения газификации населенных пунктов Беларуси специалисты концерна планируют построить более  8 тысяч км. газопроводов. В итоге потребление газа в республике увеличится приблизительно на миллиард кубометров.

# Экономика

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