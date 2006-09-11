География газопровода райцентров страны расширяется

Концерн "Белтопгаз" до конца этого года планирует подключить к источникам природного газа жителей райцентров Миоры и Верхнедвинск Витебской области и Ганцевичи - Брестской, куда природный газ придет уже в конце сентября - начале октября.

Газификацию же Миор и Верхнедвинска планируется завершить к ноябрю. В 2007 году специалисты обещают подключить к природному газу Россоны Витебской области и Березино - Минской. В итоге в Беларуси полностью будет завершена газификация районных городов.

Сегодня из 118 райцентров газифицировано 113. В республике также 95 малых городов и поселков городского типа. Газифицированы из них пока только 67. К 2010 году природный газ подведут и к ним.

Кроме того, в рамках программы возрождения и развития села "Белтопгаз" планирует газифицировать 246 агрогородков. Для завершения газификации населенных пунктов Беларуси специалисты концерна планируют построить более 8 тысяч км. газопроводов. В итоге потребление газа в республике увеличится приблизительно на миллиард кубометров.