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"Газпром" поставит в Беларусь 21 миллиард кубометров газа

11 сентября 2006 12:54
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В нынешнем году "Газпром" нашел возможность поставить в Беларусь 21 млрд. кубометров газа. Таковы итоги рабочей встречи генерального директора "Белтрансгаз" Дмитрия Казакова и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

Согласно контракту между сторонами  на  поставку  и транзит  газа,  "Газпром"  обязался поставить в Беларусь  в  2006  году  21  млрд. кубометров  газа,  1,5 млрд. кубометров  из них -  при  наличии технической возможности.

Напомним,  цена на газ и тариф на его транспортировку  в этом  году соответствуют аналогичным условиям 2005-го. Цена за тысячу кубометров газа для Беларуси - 46 долларов 68  центов. Транспортный тариф - 75 центов за тысячу  кубометров  на 100 км. при транспортировке газа по  сетям   "Белтрансгаза" и 46 центов за тысячу  кубометров - по газопроводу "Ямал- Европа".

# Экономика

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