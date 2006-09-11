"Газпром" поставит в Беларусь 21 миллиард кубометров газа

В нынешнем году "Газпром" нашел возможность поставить в Беларусь 21 млрд. кубометров газа. Таковы итоги рабочей встречи генерального директора "Белтрансгаз" Дмитрия Казакова и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

Согласно контракту между сторонами на поставку и транзит газа, "Газпром" обязался поставить в Беларусь в 2006 году 21 млрд. кубометров газа, 1,5 млрд. кубометров из них - при наличии технической возможности.

Напомним, цена на газ и тариф на его транспортировку в этом году соответствуют аналогичным условиям 2005-го. Цена за тысячу кубометров газа для Беларуси - 46 долларов 68 центов. Транспортный тариф - 75 центов за тысячу кубометров на 100 км. при транспортировке газа по сетям "Белтрансгаза" и 46 центов за тысячу кубометров - по газопроводу "Ямал- Европа".